Juventus, obiettivo David in attacco: il giocatore apre, si tratta

La Juventus punta Jonathan David. Il centravanti del Lille, che si svincolerà il prossimo 30 giugno, è il primo obiettivo per l'attacco bianconero secondo le ultime news di calciomercato di oggi, martedì 24 giugno. Il club bianconero aveva già sondato il canadese, 25 gol nell'ultima stagione, negli scorsi mesi, ma si era scontrata con le altissime richieste degli agenti del giocatore e con una concorrenza agguerrita. Anche Inter e Napoli infatti, in Serie A, sembrano essere sulle tracce di David, oltre a diversi club inglesi. Ora però le cose sembrano essere cambiate. David ha dato la priorità e un ok di massima a trattare con la Juventus, ammorbidendo così la propria posizione, e quella dei suoi agenti sulle commissioni. Visto che si libererà a parametro zero infatti, l'attaccante fin qui ha sparato molto alto sull'ingaggio, fuori parametro per le casse bianconere. Le esose richieste del giocatore però hanno spaventato diversi club e così Jonathan si è deciso ad abbassarle, rimettendo in gioco i bianconeri. La possibile cessione di Mbangula e Weah al Nottingham Forest, per circa 30 milioni, potrebbe portare soldi freschi nella casse juventine e il passato in Ligue 1 di Damien Comolli, che ha sostituito Cristiano Giuntoli in dirigenza, può offrirgli una corsia preferenziale. Da capire, poi, cosa ne sarà di Dusan Vlahovic, chiuso dall'eventuale arrivo di Jonathan David e dalla possibile conferma di Randal Kolo Muani, per cui però va ancora intavolata una trattativa con il Psg, proprietario del cartellino. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)