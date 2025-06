Inter-River Plate: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

(Adnkronos) –

L'Inter torna in campo nel Mondiale per Club 2025. I nerazzurri sfidano, nella notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 giugno, gli argentini del River Plate nell'ultima giornata del gruppo E. La squadra di Chivu, che ha sostituito in panchina Simone Inzaghi, volato all'Al Hilal dopo la pesante sconfitta in finale di Champions League contro il Psg, fin qui ha raccolto un pareggio all'esordio con il Monterrey e una vittoria per 2-1, in pieno recupero, contro l'Urawa Red Diamonds. Il River Plate ha invece aperto il proprio Mondiale per Club vincendo contro i giapponesi per poi pareggiare con i messicani di Sergio Ramos. Entrambe le squadre si trovano quindi al primo posto del girone E a quota 4 punti, con gli argentini al momento primi per differenza reti. L'Inter sarebbe sicura di passare il turno in caso di vittoria contro il River Plate, ma potrebbe bastare anche un pareggio. Con un trionfo con i Millionarios i nerazzurri passerebbero da primi del girone, con il pari invece tanto dipenderebbe dal risultato del Monterrey, ancora in corsa. Se i messicani non dovessero battere l'Urawa Red Diamonds, l'Inter si qualificherebbe anche perdendo con il River Plate, mentre una vittoria di Sergio Ramos e compagni e contestuale sconfitta nerazzurra porterebbe all'eliminazione dei meneghini. Diversa, come detto, la situazione qualora il Monterrey dovesse vincere e l'Inter pareggiare: in quel caso le tre squadre si ritroverebbero appaiate al primo posto a quota 5 punti, ma, in questo momento, la spunterebbero comunque i nerazzurri. Il primo criterio stabilito dalla Fifa è la classifica avulsa, che sarebbe in parità, poi la differenza reti negli scontri diretti, anch'essi in parità, e allora si deciderebbe tutto con il numero di gol segnati negli scontri diretti, che al momento recitano: Inter 1 gol, Monterrey 1 gol e River Plate 0. La sfida tra Inter e River Plate è in programma nella notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 giugno alle 3 ora italiana allo stadio Lumen Field di Seattle. Ecco le probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Asllani, Carlos Augusto, Zalewski; P. Esposito, Lautaro Martinez. All. Chivu

River Plate (4-3-3): Armani; Montiel, Martinez Quarta, Diaz, Acuña; Kranevitter, Aliendro, Simon; Mastantuono, Colidio, Meza. All. Gallardo Inter-River Plate sarà trasmessa in diretta, come tutto il Mondiale per Club 2025, da Dazn e visibile in chiaro su Italia 1. Il match si potrà seguire anche in streaming sulla piattaforma Dazn, sul sito Sportmediaset.it e su Mediaset Infinity. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)