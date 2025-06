Il parroco celebra messa con i colori della Palestina – Video

(Adnkronos) – Il parroco celebra la messa con una casula con i colori della Palestina. Per il Corpus Domini, don Rito Maresca – parroco della parrocchia di Mortora a Piana di Sorrento – ha indossato paramenti speciali: "Non una provocazione, ma una presa di posizione netta: la fede non può essere neutrale davanti alla violenza", si legge sulla pagina Facebook della parrocchia. Il sacerdote "Ha denunciato la devastazione di Gaza, l’indifferenza globale e le strategie di distrazione: 'Israele esporta guerra in Iran, mentre il mondo distoglie lo sguardo dalla Palestina'". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)