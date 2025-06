Edizione, Alessandro Benetton: “Puntiamo a valutare nuovi settori di crescita”

(Adnkronos) – "Nei prossimi anni intendiamo continuare a crescere nei settori industriali dove già esprimiamo un expertise di primo piano e a valutarne di nuovi, sempre portando innovazione e competenze finanziarie e industriali". Lo afferma, in una lettera agli stakeholder di Edizione, Alessandro Benetton confermato dall’assemblea alla presidenza della holding assieme a Enrico Laghi nel ruolo di amministratore delegato. L’assemblea ha approvato i risultati di bilancio 2024 con ricavi consolidati in crescita a 10,1 miliardi di euro (9,5 miliardi nel 2023) e un Nav a 13,2 miliardi di euro, rispetto agli 11,7 miliardi del 2023. In crescita anche gli occupati del Gruppo, saliti a oltre 100.000 unità nell’ultimo triennio (da circa 70.000, dato aggregato), mentre la quota di manager donne si attesta a circa un terzo del personale dirigente. Le attività infrastrutturali del Gruppo confermano, nei propri target Esg, l’azzeramento delle emissioni dirette entro il 2040. Il consumo di energia elettrica da fonti green di tutte le aziende in portafoglio ha raggiunto il 73%. L’assemblea di Edizione ha poi nominato il Consiglio di amministrazione con l’adozione del sistema di governance monistico, capace di rendere più veloce, compatto ed efficiente il processo decisionale dell’azienda, in linea con le più moderne regole di governance internazionali. Sulla base della nuova governance, i quattro rami famigliari hanno approvato, in modo unitario, i nomi dei quattro membri indipendenti del board: oltre alla riconferma di Vittorio Pignatti e Irene Boni, si registra l’ingresso dei due nuovi componenti: Laura Zanetti (direttore del corso di laurea in Economia e Finanza della Bocconi, commercialista e revisore legale) e Annachiara Svelto (esperta di diritto societario, M&A e corporate governance, già nei board di Enel, Terna, Credito Emiliano). L’assemblea ha poi nominato consigliere Alessandro Benetton, che – come detto – ricoprirà la carica di presidente nel prossimo triennio; Enrico Laghi, amministrazione delegato, Carlo Bertagnin Benetton, Christian Benetton ed Ermanno Boffa. "Nel corso del 2024 -scrive Benetton – abbiamo portato avanti con profondo impegno il percorso di cambiamento ed innovazione di Edizione. Abbiamo ulteriormente rafforzato i risultati economici di Gruppo, ampliando il nostro raggio d’azione; abbiamo riformato profondamente la nostra governance, allineandola alle migliori best practice internazionali; abbiamo continuato a investire in modo concreto e tangibile su sostenibilità e innovazione, valori strategici e fondamentali per noi e per tutte le nostre partecipate". Per il futuro – continua il presidente di Edizione – "proseguiremo nella nostra 'sperimentazione del fare', contaminando la logica dell’investitore di lungo periodo con lo spirito di chi, come le startup, cerca sempre di creare un prodotto o un servizio che prima non esisteva. Non dobbiamo mai stare fermi, dobbiamo sempre cercare di fare il meglio per le aziende del nostro Gruppo e per tutti i nostri stakeholder. Ci aspetta un futuro complesso, dove l’instabilità geopolitica potrà ulteriormente aumentare. Spetta a noi affrontare queste sfide con competenza e determinazione, convinti di voler continuare a svolgere un ruolo significativo in Italia e in tutte le economie dove siamo e saremo presenti". —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)