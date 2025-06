Delia. Riattivato impianto di irrigazione del Parco Robinson

DELIA. Come da undici anni a questa parte (con l’eccezione dell’anno scorso a causa della siccità) è stato riattivato l’impianto di irrigazione del Parco Robinson. Lo ha reso noto il sindaco Gianfilippo Bancheri.

Il primo cittadino deliano ha poi inteso rimarcare: “Per restare in tema di Parco Robinson è superfluo dire che questo impianto è stato realizzato dall’Amministrazione Bancheri, così come l’impianto di illuminazione, così come il parco giochi inclusivo, così come la pavimentazione anti trauma, così come le telecamere di video sorveglianza, così come la piantumazione di numerose palme lungo quasi tutto il perimetro dello stesso”.

Bancheri ha poi ribadito: “È altresì superfluo ricordare che da più di dieci anni il sottoscritto nonché numerosi assessori e consiglieri dell’Amministrazione Bancheri hanno preso l’impegno di pulire ed effettuare la manutenzione personalmente la villetta in questione durante tutta la stagione estiva. Oggi abbiamo ricominciato”.