Caltanissetta. Passaggio del Collare dell’Inner Wheel tra la presidente uscente Giusy Chinnici Scarantino e la neo presidente Nevilia Aquilina

CALTANISSETTA. S’è svolto presso Villa Isabella a Caltanissetta il passaggio del Collare dell’Inner Wheel di Caltanissetta tra la Presidente uscente Giusy Chinnici Scarantino e la neo Presidente Nevilia Aquilina.

Presenti alla cerimonia, la Governatrice del Distretto 211 per l’anno 2025/2026 Maria Mancuso Guarneri, la Segretaria del Distretto Geraldine Stella Russo Alesi, la Past Governatrice Laura Assennato Leto, le autorità del Rotary, del Rotaract, dell’ Interact di Caltanissetta, dei Club Inner Wheel di Agrigento, Gela, Licata, Piazza Armerina, Niscemi e le autorità del Lions di Caltanissetta.

La Past President , dopo aver ringraziato tutte le socie per il sostegno ricevuto, attraverso un toccante video, ha ripercorso le numerose e significative attività svolte durante l’anno sociale. In particolare ha ricordato il Convegno sulla neoplasia mammaria, l’iniziativa “La Parrucca solidale” dell’Associazione Progetto Luna, finalizzata all’acquisto di una parrucca da donare ad una paziente oncologica che sta affrontando il difficile percorso della malattia, lo screening pediatrico, cardiovascolare e diabetologico e le diverse manifestazioni di beneficenza, tra cui il tradizionale torneo di tennis e di padel , lo spettacolo musicale dal titolo ”Musica e parole che fanno bene al cuore “, e infine i tornei di burraco.

La neo presidente, visibilmente commossa, ha esposto in linea generale le linee programmatiche per l’anno sociale 2025/2026 improntate sul tema internazionale “Step & lead by example” (Fatti avanti e dai l’esempio).

Diversi sono i progetti che intende realizzare, tra questi un Convegno sulla sana alimentazione, attività rivolte agli anziani e alcune iniziative in collaborazione con la Fidas per promuovere la donazione del sangue. In continuità con gli anni precedenti sarà istituita una borsa di studio destinata a studenti meritevoli e in condizioni economiche svantaggiate, intitolata alla memoria di Anna Maria Oberto Danesi, Past Presidente nazionale e socia indimenticabile del club nisseno.

La neo eletta Presidente ha, inoltre, sottolineato, che nello svolgimento del suo compito sarà sicuramente coadiuvata da tutte le socie e dal ricordo dell’esempio e degli insegnamenti del padre, il Dott. Pompeo Aquilina, figura di spicco nel passato del Rotary di Caltanissetta

Ha poi presentato il nuovo comitato del Club: ad affiancarla nel suo lavoro saranno la Past Presidente, Giusy Scarantino; la Vicepresidente, Renata Accardi; la Segretaria, Silvia Palmeri; la Tesoriera, Laura Lo Santo; l’Addetta Stampa, Chiara Tornatore; la Referente Internet, Maria Grazia Pignataro; l’Addetta ai Servizi Internazionali, Aurora Petix; le Delegate al Distretto Giusy Scarantino e Nevilia Aquilina e infine le Consigliere: Laura Leto, Pina Adamo, Maria Iosè Di Benedetto, Giusy Giordano, Giusy Montante, Daniela Licata.