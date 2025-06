Caltanissetta. La Polizia Penitenziaria ha commemorato il Santo Patrono, San Basilide

CALTANISSETTA. Si è tenuta presso la Casa circondariale di Caltanissetta la cerimonia presso la Cappella dell’istituto, per la ricorrenza del Santo Patrono della polizia penitenziaria, San Basilide. Durante la commemorazione, in occasione della messa officiata dal Cappellano dell’istituto Padre Giuseppe Alessi, unitamente al personale in servizio, hanno partecipato anche il Direttore ed il Comandante dell’Istituto penale per i minorenni di Caltanissetta insieme al Direttore dell’Ufficio Distrettuale di Esecuzione penale esterna di Caltanissetta.

Durante la celebrazione vi è stata la gradita partecipazione di alcune Autorità civili e militari della Provincia, tra le quali si menzionano: il Presidente del Tribunale di Caltanissetta, dr. Cesare Zucchetto; Il Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Caltanissetta, dr. Santi Roberto Condorelli; Il Sindaco di Caltanissetta e gli Assessori alle politiche sociali e alla protezione civile, il Comandante Prov. dell’Arma dei Carabinieri di Caltanissetta, col. Alessandro Mucci il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, col. Stefano Gesuelli; il Responsabile dell’Ispettorato regionale del Corpo forestale, ing. Salvatore Buonsangue; il delegato del Comando provinciale dei Vigli del Fuoco, geom. Francesco Turco.