Caltanissetta. Concluso l’anno di servizio civile universale nelle strutture di Casa Rosetta

CALTANISSETTA. Concluso l’anno di Servizio civile universale 2024/2025 nelle strutture dell’Associazione Casa Rosetta, un percorso che ha coinvolto 34 giovani volontari impegnati in tre progetti importanti: uno dedicato alla disabilità, uno alle dipendenze e un terzo svolto nella struttura per minori di Roma. Un’esperienza intensa, arricchente e profondamente formativa che ha permesso ai giovani partecipanti non solo di offrire un contributo concreto al benessere delle persone accolte dall’associazione, ma anche di intraprendere un viaggio di crescita personale e professionale.

Per celebrare la fine di questo percorso, i volontari hanno organizzato una festa in cui è stato proiettato un video realizzato dai ragazzi stessi: un racconto per immagini dell’anno trascorso, dei sorrisi condivisi, delle sfide affrontate e dei legami creati. Ciascun volontario ha poi consegnato una lettera di ringraziamento al presidente dell’Associazione, Giorgio De Cristoforo, condividendo la gioia per l’opportunità ricevuta. Nel corso dell’anno i volontari hanno seguito un’attività formativa di 72 ore, calibrata in base al progetto scelto (disabilità, dipendenze, minori.

I giovani volontari che hanno trascorso l’anno di Servizio civile a Casa Rosetta sono Gabriele Filì, Noemi Bellanca, Ivana Candura, Rebecca Fonti, Sofia Graci, Giulia Nolfo, Verdiana Roma, Natalia Cocuzza, Katrina Cuni, Concetta Di Bilio, Irena Lleshi, Pashke Lleshi, Asia Di Dio, Maria Chiara La Bella, Angelo Lanzalaco, Francesca Valenza, Valentina Chiantia, Emanuela Alessi, Marika Capici, Ketty Russo, Alessia Scribani, Martina Leo, Gaia Malluzzo, Cristiana Mastrosimone, Fabiana Crucillà, Roberta Iacolino, Francesco Annatelli, Gabriele Cicardo, Alessandra Miccichè, Emanuel Panepinto, Salvatore Lo Biundo, Alessia Bontà, Simone Macaluso.

In questi giorni è già in corso l’avvicendamento con i volontari del Servizio civile universale 2025/2026: Casa Rosetta ne ha selezionati 44, anche loro saranno impegnati in tre progetti da svolgere nelle varie strutture dell’Associazione a Caltanissetta, Riesi, Mazzarino, Mussomeli, Partinico, Ragusa e Roma.