Caltanissetta. Centri estivi 2025: i progetti per bambini e ragazzi vanno presentati entro il 9 luglio

CALTANISSETTA. Il Comune di Caltanissetta ha indetto un avviso pubblico a sportello che invita a formulare proposte progettuali per la realizzazione di centri estivi per bambini e adolescenti di età compresa tra i 3 e i 17 anni da organizzare tra il 14 luglio e il 14 settembre 2025, per almeno tre settimane, per almeno quattro ore al giorno e per almeno cinque giorni.

Sono invitati a partecipare gli enti del Terzo Settore ( Associazioni di Promozione Sociale, Cooperative Sociali), Enti riconosciuti dalle confessioni religiose, Associazioni o società sportive dilettantistiche affiliate ad una Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta CONI o ad un Ente di promozione sportiva.

Le attività, che saranno svolte in spazi pubblici quali piazze, ville o giardini, potranno avere finalità educative, sportive, ludico-ricreative o laboratoriali.

Dopo essere stati valutati e approvati dalla commissione tecnica verranno finanziati 7 progetti di cui:

– 3 dell’ambito sportivo;

– 4 dell’ambito ludico – ricreativo e laboratoriale.

Al fine di promuovere la più ampia partecipazione, ciascun Ente che presenterà la proposta progettuale dovrà indicare lo spazio pubblico che intenderà utilizzare.

Si potrà scegliere tra le ville comunali Amedeo, Cordova, Monica Villaggio Santa Barbara, i parchi Robinson o della Legalità, piazze o luoghi del centro Storico (indicando, ad esempio, un luogo che si trova nel Quartiere Angeli o Provvidenza) o impianti sportivi comunali di quartiere (come, ad esempio, “Portella della Ginestra”, “Pian del Lago 2”, “via Dalmazia”).

Le attività, che dovranno essere gratuite per le famiglie dei minori aderenti al progetto, saranno finanziati dal Comune di Caltanissetta.

“Dopo aver vissuto in prima persona l’esperienza dei centri estivi del 2024 e ascoltando i bisogni di vari genitori ho dato indicazioni agli uffici di predisporre un avviso pubblico che indichi chiaramente come devono essere predisposti i progetti dei centri estivi comunali del 2055. Desideriamo ricevere numerose proposte che possano aiutare le famiglie a conciliare i tempi di vita e di lavoro durante la chiusura delle scuole – ha spiegato l’assessore alle politiche sociali Ermanno Pasqualino -. Mi auguro che i vari soggetti coinvolti, realizzino gli obiettivi sociali che ci prefiggiamo con i centri estivi. È fondamentale far vivere questa esperienza ai bambini e ai ragazzi in un ambiente sicuro e tranquillo, favorendo la loro crescita personale e sociale. I centri estivi comunali hanno il chiaro intento di contrastare la povertà educativa, facilitare l’inclusione, e favorire l’integrazione tra i partecipanti, con un occhio di riguardo per quelli con disabilità”.

Per le proposte progettuali dell’ambito ludico-ricreativo o laboratoriale, la richiesta dei fondi, per ciascun progetto, non potrà superare la somma di 10.000 euro e dovrà essere distinta tra un importo massimo di 9.000 euro per le spese necessarie al pagamento degli operatori, parametrato al numero dei bambini o adolescenti iscritti nella misura di 10,00 euro cadauno per ogni giorno di presenza e di attività e un importo massimo di 1.000 euro per la pubblicizzazione, materiale da consumo, affitto bagni chimici e quant’altro necessario all’attuazione delle attività.

Per le proposte progettuali dell’ambito sportivo, la richiesta dei fondi, per ciascun progetto, non potrà superare la somma di 7.500 euro e dovrà essere distinta tra un importo massimo di 7.000 euro per le spese necessarie al pagamento degli operatori, parametrato al numero dei bambini o adolescenti iscritti nella misura di 10,00 euro cadauno per ogni giorno di presenza e di attività e un importo massimo di 500,00 euro per la pubblicizzazione, materiale da consumo, affitto bagni chimici e quant’altro necessario all’attuazione delle attività.

Le proposte progettuali, per ciascun ambito di intervento scelto, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, saranno sottoposte a valutazione da parte di una commissione, sulla base dei punteggi attribuiti a ciascuna proposta secondo dei criteri di valutazione determinati nell’avviso.

Gli Enti interessati dovranno presentare un programma di attività contenente gli impegni assunti con riferimento ai criteri di valutazione stabiliti.

Gli elementi che saranno oggetto di valutazione sono i seguenti:

-Iscrizioni riservate alle persone con disabilità pari al 10% sul totale dei partecipanti

-Iscrizioni riservate alle persone con disabilità pari al 15% sul totale dei partecipanti

-Realizzazione delle attività nelle ore antimeridiane

-Realizzazione di un’escursione

-Realizzazione di uno spettacolo finale o di un torneo finale

-Premiazione finale con attestato di partecipazione per i minori

-Premialità per ogni settimana in più, oltre le tre previste

L’esame delle candidature consisterà in una verifica dei requisiti di partecipazione e in un’analisi dei contenuti del “progetto organizzativo”, che dovrà essere il più dettagliato ed esaustivo possibile, al fine di valutarne l’ammissibilità al finanziamento e poter attribuire i punteggi.

La commissione redigerà due graduatorie di merito, relative a ciascuno dei due ambiti d’intervento.

Per l’ambito “educativo e ludico-ricreativo” saranno ammesse al finanziamento le prime quattro proposte utilmente collocate in graduatoria e, in caso di parità di punteggio, verrà ammessa al finanziamento la proposta progettuale che in ordine di cronologico di presentazione risulterà prima.

Per l’ambito “sportivo”, nella redazione della graduatoria si terrà conto della diversificazione delle discipline sportive (es. calcio, pallacanestro, pallavolo, tennis, ecc.). La graduatoria conterrà gli elenchi dei progetti suddivisi per disciplina sportiva.

Il progetto che non riporta gli elementi richiesti o presentato in maniera sommaria non sarà preso in considerazione.

Dovranno essere indicati:

– i tempi di svolgimento delle attività ed il loro programma giornaliero di massima, che potrà riguardare un arco temporale compreso tra le 8.00 e le 23.00, mediante un prospetto che espliciti con chiarezza le diverse situazioni e le attività che si svolgono dall’inizio al termine della frequenza;

– l’elenco del personale impiegato (nel rispetto del prescritto rapporto numerico minimo con il numero di bambini ed adolescenti accolti), ivi compresa la previsione di una figura di coordinamento educativo e organizzativo del gruppo degli operatori;

– le specifiche modalità previste nel caso di accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità o provenienti da contesti familiari caratterizzati da fragilità, identificando le modalità di consultazione dei servizi sociosanitari al fine di concordare le forme di individualizzazione del progetto di attività da proporre e realizzare;

– le specifiche modalità previste per l’eventuale utilizzo di mezzi per il trasporto dei bambini ed adolescenti, con particolare riguardo alle modalità con cui verrà garantita l’accompagnamento a bordo da parte di una figura adulta;

Le attività non potranno partire in assenza di presentazione del progetto (che deve avvenire con modalità indicate dall’avviso) nonché in assenza di inserimento nell’elenco dei soggetti autorizzati allo svolgimento di attività estive che sarà pubblicato sul sito del Comune di Caltanissetta ed eventualmente aggiornato.

I soggetti interessati dovranno presentare la propria dichiarazione di adesione tramite la predisposizione e l’invio della seguente documentazione:

– Presentazione istanza di partecipazione redatta utilizzando l’apposito modello allegato (Allegato 1 “Presentazione Istanza”);

– Progetto organizzativo del servizio offerto redatto utilizzando l’apposito modello allegato (Allegato 2 “Progetto Organizzativo”).

La candidatura della “PRESENTAZIONE PROGETTO CENTRI ESTIVI 2024” dovrà pervenire, esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: direzione.politiche.sociali@pec.comune.caltanissetta.it , completa di tutti gli allegati previsti, entro le ore 12.00 del 09 luglio 2025.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare la Dott.ssa Giuseppa Licata Caruso, inviando una email all’indirizzo: g.ca.licata@comune.caltanissetta.it indicando nell’oggetto “Presentazione progetto Centri estivi 2025”.