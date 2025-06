Belen e la depressione: “Non auguro a nessuno quello che ho passato”

(Adnkronos) – "Non auguro a nessuno quello che ho passato io", così Belen Rodriguez dopo un lungo silenzio torna a parlare di uno dei periodi più bui della sua vita, quando nel 2023 si è allontanata dal mondo dello spettacolo per prendersi cura della propria salute mentale. “Mi sono dovuta fermare per la mia salute, e ho fatto bene. Sono tornata con lo spirito giusto, l’energia che non avevo quando ho lasciato”, ha detto Belen Rodriguez, in una lunga intervista rilasciata a Chi. Senza mezzi termini, la showgirl ha ammesso di aver attraversato una fase di depressione: “È una malattia riconosciuta che c’entra con la tristezza, con le cose che ti sono successe. Io non faccio la vittima, ognuno è artefice del proprio destino: anch’io ho pensato di agire in un determinato modo, di rimanere in luoghi che non mi appartenevano più”, ha raccontato al magazine di Alfonso Signorini. Belen parla della sua vita, che ammette, essere stata difficile: “Non ho avuto una vita facile, sono andata via di casa a 16 anni, vengo dal popolo, ho raggiunto i miei obiettivi faticando e rinunciando a qualcosa. Tanti anni di tv, la fama stressante, tante cose che ho portato sulle spalle senza compromessi”. “Mi sono riconosciuta in tutta la canzone di Fedez, Battito. Non approvo sempre Federico, però quella canzone mi è piaciuta, è stato bravo. Non auguro a nessuno quello che ho passato”, ha aggiunto la 40enne, citando il brano portato dal rapper di Rozzano al Festival di Sanremo che ha come tema centrale la depressione. La showgirl, inoltre, ha messo a tacere le voci sulla presunta lite con la sorella Cecilia: “Non c’è nessun problema fra di noi: nella vita abbiamo litigato almeno 5000 volte, e la vita è lunga, ma siamo sorelle, ci ritroviamo sempre. Non abbiamo bisogno di condividere il nostro rapporto sui social”, ha tuonato. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)