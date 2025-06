A Favignana Carabinieri salvano quattro tartarughe caretta caretta

Nel corso di un servizio di pattugliamento nel tratto di mare tra Marettimo e Favignana, i carabinieri, nonostante la scarsa visibilità per la fitta nebbia, hanno avvistato quattro esemplari di tartaruga della specie protetta Caretta Caretta in evidente stato difficoltà, in quanto incapaci di immergersi per la verosimile ingestione di plastica. I militari, imbarcate le tartarughe sul battello, le hanno trasportate a Favignana, affidandole alle cure del personale veterinario specializzato dell’Area Marina Protetta del Comune delle Egadi. Dopo la visita e la pesatura, i rettili sono stati sottoposti a cura naturale per l’espulsione delle plastiche ingerite. Tornate in buona salute, le tartarughe verranno restituite al loro habitat naturale.