Cabaret, Matranga e Munafò domenica 8 giugno al Centro Commerciale “Il Casale” per uno show esclusivo

San Cataldo (CL) – Domenica 8 giugno, a partire dalle 17:00, il Centro Commerciale “Il Casale” di Contrada Bignini si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico per accogliere il duo comico siciliano Matranga e Minafò, tra i più amati del panorama nazionale.

L’evento promette un pomeriggio di risate e divertimento, con uno spettacolo imperdibile che vedrà i due comici esibirsi davanti al pubblico presente. Al termine dello show, i fan in possesso del pass avranno l’opportunità esclusiva di incontrare Matranga e Minafò per una foto ricordo, rendendo l’esperienza ancora più memorabile.

Per chi non vuole lasciarsi sfuggire questa occasione, i pass gratuiti possono essere ritirati presso il desk dedicato in Galleria, nei giorni 3 e 4 giugno, dalle 11:00 alle 12:00. Attenzione però: i pass sono limitati, quindi è consigliato affrettarsi.

L’appello è quello di non perdere l’opportunità di vivere un pomeriggio speciale all’insegna dell’allegria e della comicità. Appuntamento l’8 giugno al Centro Commerciale “Il Casale” di San Cataldo per uno spettacolo che promette emozioni e risate a non finire.