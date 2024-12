Siccità in Sicilia, Schifani: «Grazie a Palazzo Chigi per nuove risorse, prosegue nostro impegno»

“Voglio ringraziare il Consiglio dei ministri per l’ulteriore attenzione dimostrata, ancora una volta, per la Sicilia. Il nuovo stanziamento di 28 milioni di euro, deliberato oggi da Palazzo Chigi, ci consente di poter proseguire nell’attuazione del vasto Piano di interventi messo in campo dal mio governo per mitigare l’emergenza idrica nell’Isola”.

Lo afferma il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che ha aggiunto: “Si tratta di fondi che si aggiungono ai quasi 82 milioni di euro di risorse regionali già messe a disposizione per opere da realizzare nel breve e medio termine”.