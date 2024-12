A19, riaperti al traffico altri 2 km nei pressi di Enna

«Prosegue nel rispetto della tabella di marcia il piano di manutenzione straordinaria della A19 Palermo-Catania. Sono stati riaperti al traffico oggi, infatti, altri 2 chilometri nei pressi dello svincolo di Enna, grazie al completamento degli interventi di riqualificazione sul viadotto Grada e sulla galleria Misericordia. Questo risultato è il frutto di un impegno continuo e meticoloso che ha consentito di portare a termine lavori complessi, migliorando significativamente sicurezza e funzionalità dell’infrastruttura».

Lo annuncia il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, nella qualità di commissario straordinario per la manutenzione dell’autostrada Palermo-Catania.

«Continueremo a vigilare – prosegue il governatore – con la massima attenzione sull’avanzamento degli ulteriori interventi, consapevoli dell’importanza strategica di questa arteria per la Sicilia. La conclusione di questi lavori, oltre a eliminare il doppio senso di circolazione in quel tratto, rappresenta un passo avanti fondamentale per restituire ai cittadini un’autostrada più sicura ed efficiente. Un plauso a tutti i tecnici e alle maestranze che, con grande professionalità, hanno consentito di raggiungere questo obiettivo nel pieno rispetto dei tempi prefissati, dimostrando che con programmazione e dedizione è possibile affrontare con successo sfide infrastrutturali complesse».

In particolare, il viadotto Grada è stato interessato dalla sostituzione delle barriere laterali di sicurezza, con il rifacimento dei cordoli, il rinforzo delle solette e delle testate delle solette, la sostituzione dei giunti di dilatazione, la realizzazione della nuova impermeabilizzazione e del sistema di smaltimento delle acque. L’opera è costituita da 30 campate, per uno sviluppo complessivo di quasi un chilometro. I lavori, iniziati nel novembre del 2023, sono stati eseguiti in un anno. Interventi di ripristino sono stati compiuti anche all’interno della galleria “Misericordia” lunga 450 metri. Sull’intero tratto, lungo 1,8 chilometri, è stata anche stesa la nuova pavimentazione di tipo drenante. L’importo dell’investimento supera i 6,6 milioni di euro.

Ultimato anche il muro di sostegno tra la galleria Misericordia e la galleria Favilla, lungo la carreggiata in direzione Palermo, costituito da una nuova paratia di pali, lunga 192 metri. L’intero tratto è stato pavimentato con l’impianto di nuova segnaletica sia orizzontale che verticale. L’investimento per la nuova paratia è stato di circa 4 milioni di euro. I lavori appena conclusi, oltre a prolungare sensibilmente la vita utile dell’infrastruttura realizzata oltre cinquant’anni fa, hanno permesso un notevole incremento del livello di servizio e delle condizioni di sicurezza della circolazione.

Sempre da oggi, un altro cantiere, fino al 31 gennaio, interesserà il tratto fra i chilometri 22,400 e 23,350 nei pressi di Termini Imerese. A essere chiusa al transito dei mezzi la carreggiata in direzione Catania. Contestualmente, sarà istituito il doppio senso di circolazione nella carreggiata in direzione Palermo. Sui tratti autostradali interessati dai lavori vigerà il limite massimo di velocità di 60 chilometri orari e il divieto di sorpasso dei veicoli. Il provvedimento si rende necessario per effettuare, in sicurezza, i lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento della galleria ubicata al chilometro 23.