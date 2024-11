Siccità, Schifani a Barbagallo: «Cocina ha la mia piena fiducia per quanto mostrato nella gestione delle emergenze»

«L’ingegnere Salvo Cocina (nella foto) è un dirigente generale che ha la mia piena fiducia per quanto ha mostrato in questi anni affrontando, con piglio adeguato e autorevole, le numerose emergenze che hanno colpito la nostra Isola. Le parole del segretario regionale del Pd, Anthony Barbagallo, sono pertanto ingenerose e fuori luogo. Al di là della vuota polemica che punta a colpire la persona, proprio oggi Cocina è intervenuto sulla vicenda che riguarda i 5 Comuni dell’Ennese perché sia assicurata la prosecuzione della fornitura idrica che i primi cittadini temono a rischio”.

Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che aggiunge: “È la risposta migliore a ogni tentativo di denigrare e delegittimare l’operato del capo della nostra Protezione civile. Cocina, in qualità di coordinatore della Cabina di regia per l’emergenza idrica, non ha lesinato sforzi per individuare soluzioni utili a mitigare gli effetti della siccità, non mancando, quando necessario, di stimolare adeguatamente i sindaci, che sul proprio territorio sono autorità di Protezione civile. Sono convinto che, oltre alla fiducia del mio governo nei suoi confronti, anche tutta la comunità siciliana apprezza il lavoro di Cocina, il cui operato è al di sopra di ogni strumentalizzazione politica”.