Caltanissetta. Rubavano beni archeologici nel parco “Gibil Gabib”, tre denunce

Nei giorni scorsi, i Carabinieri del Comando Provinciale di Caltanissetta deferivano in S.L. tre persone di origini catanesi sorprese all’interno del parco archeologico “GIBIL GABIB” mentre effettuavano degli scavi abusivi con l’ausilio di attrezzature edili e per la ricerca di metalli. Sottoposti a perquisizione venivano rinvenuti n. 8 oggetti in pietra e n. 9 metallici di verosimile interesse archeologico.