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Ha un infarto in spiaggia, morto agrigentino 54enne

Redazione

Ha un infarto in spiaggia, morto agrigentino 54enne

Dom, 21/06/2026 - 19:18

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Un 54enne di AGRIGENTO è morto dopo essere stato colto da un infarto mentre era a lido Rossello a Realmonte, per una giornata di mare con moglie e figlio. L’uomo ha avuto un malore in spiaggia ed è stato rianimato per circa un’ora da un cardiologo che si trovava sull’arenile. Tutti i bagnanti, lavoratori e proprietari degli stabilimenti balneari compresi, si sono mobilitati, liberando la spiaggia da lettini e ombrelloni per fare atterrare l’elisoccorso. Il 54enne è stato trasferito in ambulanza all’ospedale San Giovanni di Dio dove i medici non hanno potuto far altro che constatare la morte.

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