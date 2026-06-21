Moto in scarpata, presidente confindustria Agrigento in ospedale

Il presidente confindustria Agrigento, Antonio Siracusa, 49 anni, si trova in rianimazione al Policlinico di Messina dopo essere finito con la moto in una scarpata ieri pomeriggio fra Montalbano e Tripi. Stando a una prima ricostruzione, l’imprenditore viaggiava con la compagna su una strada sterrata nella zona tirrenica quando alcuni cani randagi lo avrebbero aggredito, provocando la caduta. Nella notte Siracusa e’ stato operato d’urgenza a Patti, questa mattina il trasferimento a Messina. La compagna ha riportato lievi traumi.