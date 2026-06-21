Palermo: auto travolge gruppo ciclisti, muore una donna

Una donna di 41 anni, Nicoletta Rusu, è morta questa mattina travolta da un’auto sulla strada che porta a Pioppo, una frazione di Monreale, in provincia di PALERMO. La vittima stava pedalando in compagnia del marito e di altri amici quando il gruppo di ciclisti è stato falciato da una Fiat 500x che durante un sorpasso ha invaso la corsia opposta colpendo i ciclisti frontalmente. La donna è morta sul colpo per le lesioni riportate, il marito è stato ricoverato in stato di shock mentre un terzo ciclista è in ospedale per diverse fratture ma non è in pericolo di vita. Il conducente dell’auto, Giuseppe Lucia, è stato sottoposto all’alcol test e agli esami per rilevare sostanze stupefacenti nel sangue dal personale della Polizia Municipale che ha effettuato i rilievi. La procura di PALERMO ha aperto un fascicolo. In queste ore I magistrati stanno valutando se contestare il reato di omicidio stradale