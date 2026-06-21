Nel nisseno, anziani dispersi nelle campagne, ritrovati grazie a una videochiamata

Una coppia di coniugi ottantenni, smarritasi questa mattina nelle campagne tra Resuttano e Santa Caterina Villarmosa, è stata ritrovata dopo circa un’ora e mezza grazie all’intuizione di un vigile del fuoco della sala operativa che, attraverso una videochiamata, è riuscito a individuare il luogo in cui si trovavano. I due anziani erano usciti in auto per una breve gita in campagna quando il marito, alla guida, ha perso l’orientamento. L’uomo ha quindi contattato i vigili del fuoco senza però riuscire a fornire indicazioni utili sulla posizione. Dopo un tentativo fallito di inviare la geolocalizzazione tramite WhatsApp, un operatore ha deciso di avviare una videochiamata e, osservando le immagini trasmesse dal cellulare, ha riconosciuto alcuni punti di riferimento del territorio. Sul posto sono quindi intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e personale del 118, che hanno raggiunto la coppia. I due coniugi, rimasti per circa un’ora e mezza sotto il sole, sono stati trovati in buone condizioni di salute e non hanno avuto necessità di particolari cure. (ANSA).