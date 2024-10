Ten Hag lascia il Manchester United

(Adnkronos) – “Erik ten Hag ha lasciato il suo incarico di allenatore della prima squadra maschile del Manchester United”. Lo scrive il club di Premier League sul suo sito. “Erik è stato nominato nell’aprile 2022 e ha guidato il club alla vittoria di due trofei nazionali, vincendo la Coppa di Lega nel 2023 e la FA Cup nel 2024. Siamo grati a Erik per tutto ciò che ha fatto durante il suo periodo con noi e gli auguriamo il meglio per il futuro. Ruud van Nistelrooy assumerà la guida della squadra in qualità di capo allenatore ad interim, supportato dall’attuale staff tecnico, in attesa dell’assunzione di un capo allenatore permanente”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)