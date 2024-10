Campionato Italiano Velocità Montagna, Cassibba brilla e vince la classe ad Orvieto

Obiettivo raggiunto per Samuele Cassibba, con la vittoria del titolo Italiano di Classe 2000 nel Campionato Italiano Velocità Montagna ed un ottimo quarto posto nella classifica assoluta alla 51^ Castellana Orvieto, dove ha affrontato con grande motivazione e preparazione la Finale Nazionale del Civm.

L’alfiere della Scuderia Ateneo su Nova Proto V8 Synergy mantiene le aspettative affermandosi in modo incisivo anche sul difficile tracciato di 6.190 km della Castellana, nella prestigiosa Finale. In gara 2 una bandiera rossa ha comportato una ripartenza, ma non ha compromesso la concentrazione del pilota che insieme ad un lavoro preciso e meticoloso svolto con il team in questo fine settimana di gara, il pilota di Comiso fa fermare il crono a 5’49.98 salendo sul podio di Classe per la categoria 2 litri e 4^ posizione raggiunta dopo due scalate impegnative rappresenta un risultato di spicco considerato l’altissimo livello dei partecipanti, e il gap rispetto ai motori di cilindrata maggiore.

“Siamo davvero soddisfatti del risultato ottenuto e del feeling raggiunto con la vettura” – ha commentato Cassibba a fine gara – “il tracciato umbro è uno dei più vari e impegnativi del Civm, dove ogni minima regolazione può essere determinante. Desidero condividere il successo dell’ottima stagione con la Scuderia Ateneo per il suo supporto costante, il team Faggioli per i preziosi consigli, RgCarTronik per la gestione elettronica, Sparco, Pirelli, Nova Proto Italy e tutti i nostri Partner, ed il mio team per aver reso possibile una stagione con un risultato eccellente” -.