Grande impresa sportiva per Salvatore Bruno, podista serradifalchese che milita nelle fila della Corri Serradifalco di cui è presidente Michelangelo Cordaro.

Salvatore Bruno, per la cronaca, ha infatti conquistato il 1° posto nella Mezza maratona di Treviso per la categoria SM 60. Salvatore ha fatto registrare il tempo di 1:27’50”. Per lui, ormai sessantenne, una gran bella soddisfazione nel contesto di una carriera sportiva nella quale ha vinto tanto.