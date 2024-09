La Nissa ha resi noto ufficialmente che il calciatore Lorenzo Galfano non fa più parte del progetto biancoscudato.

Il giovane attaccante, che lo scorso anno s’è distinto segnando alcuni gol pesanti che hanno contribuito alla promozione della Nissa in D, non rientra nei piani della società che, comunque, ha inteso ringraziarlo per quanto fatto nel periodo vissuto a Caltanissetta augurandogli le migliori fortune calcistiche e personali.