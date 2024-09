Norris domina il Gp di Singapore. Sul podio anche Verstappen e Piastri

(Adnkronos) – Lando Norris domina il Gp di Singapore e si aggiudica con la McLaren il suo terzo successo stagionale. Il pilota britannico ci è imposto davanti alla Red Bull di un redivivo Max Verstappen, che però non trova la vittoria per l'ottava gara consecutiva. Terzo posto per l'altra McLaren di Oscar Piastri che precede la Mercedes di George Russell che ha mantenuto la quarta posizione dagli attacchi della Ferrari di Charles Leclerc che chiude quinto con rammarico, partendo dalla nona posizione in griglia. Sul tracciato cittadino di Marina Bay, Daniel Ricciardo, probabilmente alla sua ultima gara, fa il giro veloce con la famiglia Red Bull che prova in tutti i modi ad ostacolare la McLaren di Norris togliendogli il punto addizionale. Poi in sesta posizione si piazza la Mercedes di Lewis Hamilton, seguito dalla rossa di Carlos Sainz, poi Alonso, Hulkenberg e Perez a chiudere la top ten. Ritirati Albon e Magnussen. Il Mondiale torna il 20 ottobre negli Usa. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)