Usciranno nella giornata di oggi, 21 settembre , con un apposito Comunicato Ufficiale del Comitato regionale Sicilia della FIGC – LND, i calendari dei campionati di 1° e 2° categoria per la stagione sportiva 2024-25.

Ovviamente è grande l’attesa negli ambienti calcistici dilettantistici siciliani in generale e nisseni in particolare per conoscere gli accoppiamenti nei vari turni di campionato per la nuova stagione sportiva che si annuncia più emozionante e divertente che mai.