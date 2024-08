Crisi idrica. Riduzione della fornitura dall’invaso Ancipa: rimodulati i turni di distribuzione nei Comuni di Caltanissetta, San Cataldo e Mazzarino

L’acuirsi della perdurante severissima crisi idrica che investe da mesi larga parte della Sicilia e, in maniera particolare, il territorio della provincia di Caltanissetta, ha reso necessario procedere ad una riduzione dei prelievi dall’invaso Ancipa che rifornisce diversi comuni delle province di Enna e di Caltanissetta.

In conseguenza di ciò Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, riceverà da subito dal fornitore di sovrambito Siciliacqueminori quantità di risorse da destinare alla distribuzione idrica per l’utenza dei comuni di Caltanissetta, San Cataldo e Mazzarino.

Il Gestore sta continuando a lavorare in stretta sinergia con tutte le Autorità, i Sindaci e gli Enti coinvolti, per l’individuazione di nuove risorse da potere utilizzare in tempi brevi, anche mediante l’uso di pozzi privati, per colmare il deficit di risorse attualmente disponibili.

Caltaqua renderà tempestivamente noto ogni ulteriore utile aggiornamento man mano che sarà disponibile.

Di seguito i calendari di distribuzione: