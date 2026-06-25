Caltanissetta, Bilancio Partecipativo 2026: come votare le 26 proposte ammesse

Dalle ore 9:00 di domani, 26 giugno 2026 e fino alle ore 24:00 del 26 luglio, i cittadini residenti a Caltanissetta e con età non inferiore ai 16 anni, potranno votare una delle 26 proposte ammesse alla votazione del Bilancio Partecipativo 2026 del Comune di Caltanissetta.

Sarà possibile esprimere una sola preferenza.

Si potrà votare:

– online, accedendo, tramite SPID (Sistema pubblico di identità digitale), all’indirizzo internet https://caltanissetta.comunelive.it/ in seguito all’identificazione del richiedente. I cittadini dovranno assicurarsi che lo stesso sia aggiornato con residenza nel Comune di Caltanissetta, in caso contrario il sistema non permetterà di accedere.

– in presenza all’Ufficio relazioni con il pubblico (URP), in Corso Umberto I n. 132, dalle ore 9:30 alle ore 12:00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 16:00 alle 17:00 di giovedì.

– in presenza all’InfoPoint della ProLoco, in Corso Umberto I n. 138, dal lunedì alla domenica, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle 20:00.

Il Bilancio Partecipativo, così come previsto dalla Legge Regionale n. 5 del 24 gennaio 2014, è uno strumento molto importante di democrazia diretta che permette ai cittadini di proporre e decidere direttamente come investire una quota delle risorse del proprio Comune.

Per l’anno in corso sono pervenute 28 domande e la commissione di valutazione ne ha ritenute ammissibili ben 26.

“Ringrazio i cittadini per aver accolto, sempre più numerosi, l’opportunità di partecipare attivamente alle iniziative locali con progetti interessanti e formativi – ha detto l’assessore al Bilancio Partecipativo del Comune di Caltanissetta Ermanno Pasqualino -. Rispetto all’anno scorso il numero dei progetti, presentati e ammessi alla votazione, è cresciuto del 40 per cento. Un dato qualitativo, oltre che quantificativo, dato che le proposte pervenute sono molto più variegate sia per le tematiche sia per la fascia di utenti che ne potrà beneficiare. Auspico che la stessa risposta entusiasta arrivi anche dai cittadini che saranno chiamati a votare i progetti finanziabili. Scegliere come investire il denaro pubblico, attraverso il bilancio partecipativo, consente anche a noi amministratori di capire quali sono i reali interessi dei nisseni e quali iniziative ritengono più utili o stimolanti. I progetti – ha concluso l’assessore – a breve saranno presentati alla collettività durante un incontro pubblico aperto a tutti. Saranno gli stessi referenti dei progetti a illustrarne finalità e obiettivi”.

Le 26 proposte progettuali ammesse e, successivamente suddivise nelle seguenti aree, sono le seguenti:

n. 9 – area tematica – Attività culturali e sportive,

n. 15 – area tematica – Politiche sociali, educative e giovanili,

n. 2 – area tematica – Rigenerazione Urbana, così come specificato di seguito:

Per l’area tematica ATTIVITÀ CULTURALI E SPORTIVE

Scuole in Jazz – Suoni, Storia ed Improvvisazione (Progetto n.4)

Presentato da: Giuseppe Alberto Miraglia (Presidente Associazione “The Bridge Jazz Club”)

Scuole in Jazz – Suoni, Storia ed Improvvisazione (Progetto n. 4)

Presentato da: Giuseppe Alberto Miraglia (Presidente Associazione “The Bridge Jazz Club”)

Fischio d’inizio (Progetto n.12)

Presentato da: SSD Nissa Fc

E non ci lasceremo mai… (Progetto n.13)

Presentato da: Laura Failla, Presidente Associazione di Promozione Sociale “Sulle ali della musica”

La banca della memoria – Università senza età (Progetto n.14)

Presentato da: Parrocchia San Pietro – Don Calogero dello Spedale Alongi

Sicilia Terra d’Amuri – laboratori artistici e produzione di un opera audiovisiva per la comunità nissena (Progetto n.15)

Presentato da: ASD New Planet Academy

Arco natura in movimento (Progetto n.20)

Presentato da: A.s.d. Gold arrow archery club – Asd mare e monti

Fotografia, Memoria e Territorio: catalogazione e valorizzazione del patrimonio TecnoFotografico locale (Progetto n.23)

Presentato da: Associazione MAR.CO– Vincenzo Marcè e Dott. Salvatore Irullo

Michele Tripisciano, la natura del Genio (Progetto n.26)

Presentato da: Ass. Studio Live – Leg. Rappres. Cannistraci Salvatore

Taxi Drive (Progetto n.28)

Presentato da: A.s.d. albino ferrara racing

Per l’area tematica POLITICHE SOCIALI, EDUCATIVE E GIOVANILI

Lia e la Celiachia: una mini-serie web in 10 puntate (Progetto n.1)

Presentato da: Michele Mendola

La comunità inclusiva (Progetto n.2)

Presentato da: A.P.S. Ancos Cl Presidente Provinciale Giuseppe Difrancesco

Uniti per la pelle “Sole in Sicurezza” – Educazione tra pari per la prevenzione dei tumori della pelle (Progetto n.3)

Presentato da: Dr Aldo Amico Presidente LILT di Caltanissetta – Consulta Giovanile LILT – Studenti: Ileana Papanno – Laura Cannavò – Asia Cicero

Attiva il talento: strumenti per costruire il tuo futuro (progetto n.5)

Presentato da: Rossella Piras

Domani è già Lavoro: percorsi di orientamento all’auto imprenditorialità e al lavoro consapevole (Progetto n.8)

Presentato da: Dhoxa Studi e Consulenze, Società Cooperativa

A.V.O.S. Associazione Volontari Operatori Sanitari

Presentato da: A.V.O.S. Associazione Volontari Operatori Sanitari.

Acris bussa al tuo cuore – Screening cardiaco e obesità direttamente a casa tua (Progetto n.10)

Presentato da: ACRIS APS Associazione Cuore Reni Ipertensione

Mastri nisseni cittadini di domani (Progetto n.11)

Presentato da: ASD L’isola di Peter Pan Caltanissettа

3…2…1..Interazione! – Oltre i muri (Progetto n.16)

Presentato da: Watanka! A.p.s.

Sport oltre le barriere – Soroptimist Club (Progetto n.17)

Presentato da: PANATHLON CLUB- CALTANISSETTA

Reti e Parole di Cura (Progetto n.19)

Presentato da: APS Noi per la Salute – Tina Anselmi

Percorsi di educazione finanziaria: guida pratica alla tutela del consumatore (Progetto n.22)

Presentato da: Federconsumatori Caltanissetta – APS

FesAval Musica a palazzo & Accademia Cristobal Galán – V edizione (Progetto n.24)

Presentato da: Circolo ACLI Е. Vittorini di Caltanissetta APS

Facciamo la storia (Progetto n.25)

Presentato da: Emanuela Arena, Presidente di APS “Colibrì Infiniti Mondi da Scoprire”

Giuseppina Panzica – dalla parte dei giusti (Progetto n.27)

Presentato da: Dottoressa Claudia Giammusso – Presidente Cooperativa Sociale ControLuce

Per l’area tematica RIGENERAZIONE URBANA

Percorsi Di Arte Urbana – La Strada Della Memoria E Della Conoscenza (Progetto n.18)

Presentato da: Ass. Culturale Creative Spaces – Eros Di Prima

Erbario Urbano (Progetto n.21)

Presentato da: Martina Zagarella- William A. Dell’Aira- Rosario Dell’Aira