Bompensiere, nuovo coordinatore operativo Gruppo Intercomunale BO.MI.MO

BOMPENSIERE — Si è riunita, l’altro ieri, ‘Assemblea del gruppo intercomunale BO.MI.MO per trattare la tematica delle dimissioni del coordinatore operativo Giovanni Saia. L’Assemblea, nel corso della riunione,ha eletto all’unanimità nuovo coordinatore operativo il geologo Salvatore Maria Saia (Totino), che si occuperà di continuare il lavoro avviato dal precedente direttivo di cui faceva anche parte come segretario. Inoltre, l’Assemblea ha eletto all’unanimità vice-coordinatore Salvatore Garlisi, il cui impegno già è stato messo a frutto nel precedente direttivo. I due neo nominati organi dell’associazione parteciperanno al direttivo che è stato rinnovato e si comporrà dei seguenti volontari: Giuseppe Diliberto, Pietro Falcone, Guido Ferlisi, Onofrio Raimondi e Arturo Petix. “Vi auguro buon lavoro a nome mio e dei sindaci che compongono la convenzione di protezione civile. Portate in alto il nome della solidarietà nei nostri territori!”, sono gli auspici del sindaco Salvatore Virciglio.