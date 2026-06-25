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Aggredisce e minaccia di morte la sua ex, denunciato 25enne a Catania

Redazione 3

Aggredisce e minaccia di morte la sua ex, denunciato 25enne a Catania

Gio, 25/06/2026 - 12:42

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Avrebbe minacciato di morte, anche utilizzando una pistola, la sua ex fidanzata che si rifiutava di riallacciare la relazione interrotta. ‘Devi stare sotto ai miei piedi’, ‘Ti faccio ammazzare dai miei amici così non mi sporco le mani’: sarebbero alcune delle frasi che un 25enne avrebbe rivolto in alcune occasioni alla vittima. In un episodio, la donna sarebbe stata colpita più volte sulle mani e sulla schiena con una cintura e sarebbe stata avvertita di fare una brutta fine se avesse chiesto l’aiuto dei poliziotti. L’ultima aggressione in strada, lui che la minaccia e le strappa il cellulare dalle mani, notata da passanti che hanno chiamato il numero unico di emergenza, il 112. Sul posto sono intervenuti agenti del commissariato Borgo Ognina di Catania che hanno denunciato il 25enne per rapina, per la sottrazione del telefono della donna, e per atti persecutori. (ANSA). 

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