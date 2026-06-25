Vallelunga. Il saluto del sindaco e dell’amministrazione comunale ai ragazzi del Grest

VALLELUNGA. Il sindaco Rosa Izzo ha avuto il piacere di portare il saluto dell’Amministrazione Comunale ai ragazzi che partecipano al Grest, una realtà ormai consolidata e attesa da tante famiglie. Nella circostanza il primo cittadino ha rivolto un sincero ringraziamento a Don Vincenzo Sciacchitano per l’impegno, la passione e la dedizione con cui porta avanti questo importante appuntamento educativo.

Il Grest rappresenta ogni anno una preziosa occasione di crescita, socializzazione e condivisione per tanti bambini e ragazzi, offrendo loro esperienze significative e momenti di serenità durante il periodo estivo.

Un ringraziamento da parte del sindaco anche agli animatori e agli aiuto-animatori che, con entusiasmo e senso di responsabilità, accompagnano i più piccoli nelle attività quotidiane, diventando un esempio positivo di partecipazione e servizio alla comunità.

“Il loro contributo – ha sottolineato Rosa Izzo – rappresenta un valore aggiunto fondamentale e testimonia il grande spirito di collaborazione che caratterizza la nostra comunità. A tutti i partecipanti auguro di vivere questa esperienza ricca di amicizia, divertimento e nuove esperienze, portando con sé ricordi preziosi e insegnamenti che li accompagneranno nel loro percorso di crescita.