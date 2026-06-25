Bankitalia, a Sicilia assegnati 12,6 miliardi del Pnrr, 8,6%

Ad aprile di quest’anno risultavano assegnati 12,6 miliardi del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) per interventi da realizzare in Sicilia o a favore di soggetti privati ​​con sede in regione, l’8,6% del totale nazionale. E’ scritto nel rapporto annuale (2025) della Banca d’Italia sull’economia siciliana, presentato oggi a Palermo. In rapporto alla popolazione le risorse assegnate erano superiori alla media italiana (2.630 euro pro capite contro 2.471). Circa i due terzi delle risorse sono concentrati nei progetti dedicati alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica (missione2), alle infrastrutture per la mobilità sostenibile (missione 3) e all’istruzione e alla ricerca (missione 4).

Secondo i dati dell’autorità nazionale anticorruzione (Anac) e del portale della presidenza del consiglio dei ministri dedicato al monitoraggio del Piano (Italia Domani), in Sicilia alla fine del 2025 le gare finanziate dal Piano, per lavori pubblici o per la fornitura di beni e servizi, erano circa 17.000, per un valore complessivo di 6,4 miliardi. Alla stessa data quelle aggiudicate ammontavano a circa il 75% del valore bandito. Sulla base dei dati presenti sul portale Italia Domani, aggiornati a febbraio, per le risorse identificate da un codice unico di progetto, i pagamenti effettuati a valere sulle risorse del Piano per interventi in regione ammontavano a quasi 4,8 miliardi di euro, pari al 38,6% dei finanziamenti del Pnrr. Circa un terzo degli esborsi era concentrato nella missione 2, quasi un quinto nella missione 1.

Quest’ultima contribuisce alla transizione digitale dei Comuni della regione e si contraddistingue per il più elevato stato di avanzamento dei pagamenti (57%) rispetto alle altre missioni.