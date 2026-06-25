Nasce il Comitato Futuro Nazionale Serradifalco 1464, Luigi Montante referente Locale

Serradifalco – Martedì 23 giugno 2026 è stato ufficialmente aperto il Comitato Futuro Nazionale Serradifalco 1464, con Luigi Montante quale referente locale.

Il nuovo Comitato si propone di dare voce e organizzazione a tutti quei cittadini – tanti giovani, ma anche uomini e donne di ogni età – che non hanno mai militato in politica e che non sono mai stati iscritti a nessun partito. Persone oneste e perbene che, pur avendo perso le speranze in un cambiamento reale, hanno deciso di non rimanere spettatori e di unirsi attivamente a Futuro Nazionale.

Serradifalco, con le sue profonde radici cristiane e le sue antiche culture siciliane, rappresenta un esempio luminoso dello spirito di questo progetto: la fedeltà alle proprie origini come fondamento per costruire un futuro di speranza, dignità e identità per l’Italia intera.

«Io stesso, in primis, ho vissuto l’esperienza dell’emigrazione in cerca di lavoro – dichiara Luigi Montante, referente del Comitato –. So bene cosa significa lasciare la propria famiglia e i propri affetti. Dopo tanti anni sono tornato e oggi il mio obiettivo principale è contribuire a fermare questa forte migrazione che sta svuotando il nostro piccolo comune di Serradifalco. Grazie alla mia esperienza di imprenditore e alle competenze maturate nel settore della sicurezza, intendo mettere in campo progetti e iniziative concrete finalizzate a generare sviluppo e nuove opportunità sul territorio.»

Come ha più volte ricordato il Generale Roberto Vannacci, «custodire le radici cristiane dell’Italia, intese come fondamento storico della nostra libertà, non significa escludere qualcuno, ma avere il coraggio di costruire un futuro che somigli ai nostri valori più autentici». Un’identità che affonda le sue fondamenta nella meravigliosa sintesi di diritto romano, pensiero greco ed eredità cristiana.

Il Comitato Futuro Nazionale Serradifalco 1464 è aperto a tutti coloro che condividono questi valori e desiderano impegnarsi attivamente per il bene comune del territorio e del Paese.