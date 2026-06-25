Palermo, allo ZEN torna a fiorire il giardino di via Primo Carnera

Allo Zen si inaugura il restyling del Giardino di via Primo Carnera: uno spazio restituito alla comunità grazie a una progettazione congiunta fra Terzo Settore e Comune di Palermo.

Venerdì 26 giugno alle ore 18:00 sarà inaugurato il restyling del Giardino di via Primo Carnera, nel quartiere ZEN – San Filippo Neri di Palermo, realizzato nell’ambito del progetto RUIS – Cittadinanza e Città, attraverso un percorso di coprogettazione tra il Comune di Palermo e gli Enti del Terzo Settore attivi nel quartiere.

L’intervento nasce da una sinergia tra Associazione Laboratorio Zen Insieme, Cooperativa Orto Capovolto, Associazione Lisca Bianca e Comune di Palermo e rappresenta il risultato di un percorso condiviso di rigenerazione e cura dello spazio pubblico.

“Elemento centrale del progetto è stato il coinvolgimento attivo dei bambini, delle bambine e delle famiglie del quartiere – dichiara Fabrizio Arena, presidente di Laboratorio Zen Insieme – che hanno partecipato alle attività di trasformazione del giardino contribuendo a immaginare e costruire uno spazio più accogliente, inclusivo e vissuto dalla comunità.”

L’inaugurazione dei nuovi elementi (una lunga passerella in legno e un murales) sarà un momento aperto non soltanto al quartiere ma alla città tutta e prevede, oltre ai saluti istituzionali e agli interventi dei soggetti coinvolti, attività ludiche per bambini e bambine, musica e una grande grigliata sociale offerta dalle associazioni del territorio.

“L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di cittadinanza attiva e valorizzazione dei beni comuni e mira a rafforzare il legame tra il quartiere e il resto della città. Il giardino continuerà a essere uno spazio vivo e aperto alla comunità: nei prossimi mesi ospiterà numerose attività rivolte al territorio.”

