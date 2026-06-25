Incidente sul lavoro: meccanico muore schiacciato dall’auto a cui stava lavorando

Un meccanico di 45 anni, Paolo Rioli, è morto schiacciato dall’auto a cui stava lavorando. La tragedia è avvenuta a Baiso, in provincia di Reggio Emilia. L’uomo, residente a Palagano, nel Modenese, lavorava da anni come riparatore di auto e moto in un’officina della zona.

Sul posto sono giunti ambulanza, automedica, ed elisoccorso oltre ai vigili del fuoco che hanno dovuto liberare l’uomo incastrato prima che i sanitari potessero tentare la rianimazione invano. La salma di Rioli, dopo l’autorizzazione del magistrato, è stata trasportata nel Comune di residenza.