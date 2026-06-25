Quarantaquattrenne muore dopo essere stato colto da un improvviso malore mentre era sotto la doccia

Dramma ad Ispica. Qui un uomo di 44 anni, originario di Pozzallo, ha perso la vita dopo essere stato colto da un improvviso malore mentre si trovava sotto la doccia in una villetta presa in affitto per trascorrere le vacanze estive con la famiglia.

Secondo una prima ricostruzione, il 44enne si trovava in casa insieme ai suoi cari quando si è improvvisamente accasciato. I familiari, resisi subito conto della gravità della situazione, hanno richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunti rapidamente un’ambulanza del Presidio Territoriale di Emergenza e l’elisoccorso.

Il personale sanitario ha avviato immediatamente le manovre di rianimazione nel tentativo di salvargli la vita. Nonostante gli sforzi dei medici, però, le condizioni dell’uomo si sono rivelate disperate e ogni tentativo di strapparlo alla morte s’è purtroppo rivelato vano.