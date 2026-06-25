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Sicilia. Insegue e spara per strada a ladri dopo furto limoni da agrumeto

Redazione

Sicilia. Insegue e spara per strada a ladri dopo furto limoni da agrumeto

Gio, 25/06/2026 - 18:14

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Scopre dei ladri di limoni ‘Verdelli’ nel suo agrumeto nella frazione marinara di Scillichenti, li mette in fuga e li insegue con la sua auto sparando nelle strade di Acireale due colpi di pistola, a scopo intimidatorio, una delle vetture con a bordo i banditi, centrandola. Non ci sono stati feriti. A porre fine alla vicenda sono stati i carabinieri che hanno arrestato i tre ladri, originari di Paternò, di 49, 33 e 32 anni, per il furto aggravato di 150 chilogrammi di limoni.

I militari dell’Arma hanno denunciato anche l’agricoltore, un vigilantes di 65 anni, per eccesso colposo di legittima difesa ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone. All’uomo è stata sequestrata una pistola semiautomatica calibro 9×19, legalmente detenuta. Durante le verifiche sono state inoltre sequestrate le due autovetture utilizzate per la fuga, risultate prive di copertura assicurativa.

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