“Le Città e il Mediterraneo”: il 26 e il 27 giugno il meeting Forza Italia-PPE al Porto di Catania

Bruxelles – Catania si prepara a diventare per due giorni il punto d’incontro tra Sicilia, Mediterraneo ed Europa. Venerdì 26 e sabato 27 giugno, negli spazi “Nu Dogana” al Porto di Catania, il Gruppo PPE al Parlamento UE e Forza Italia promuoveranno “Le Città e il Mediterraneo – Catania al Centro”, meeting politico curato dall’eurodeputato e vice capo delegazione FI a Bruxelles Marco Falcone. Nel corso delle due giornate si confronteranno rappresentanti delle istituzioni, amministratori locali, esponenti del mondo produttivo, religioso, delle professioni, dell’università, della cultura e della società civile sui grandi temi che riguardano il futuro del territorio

«Pensare al futuro della Sicilia e di una grande città come Catania – afferma l’eurodeputato Marco Falcone, promotore assieme alle segreterie provinciali e della città di Catania di Forza Italia – ci impone oggi di guardare oltre i nostri confini, adottando una visione compiutamente europea e mediterranea. Significa comprendere i cambiamenti in atto nel mondo e trasformarli in opportunità di crescita e benessere per i nostri territori. Da questa idea nasce un percorso che coinvolgerà le principali città dell’Isola e che prende avvio proprio da Catania, città strategica nel cuore del Mediterraneo e dell’Europa».

I panel inizieranno venerdì 26 giugno dalle 15.30 toccheranno temi quali formazione e politiche sociali, rigenerazione urbana, sicurezza, infrastrutture, attrattività culturale, impresa e competitività. Sabato i dibattiti si articoleranno dalle 9 alle 13. Fra gli ospiti l’arcivescovo di Catania mons. Luigi Renna, il presidente del Tribunale dei Minori Roberto Di Bella, il sostituto procuratore generale di Catania Ignazio Fonzo, il mecenate Antonio Presti, il sindaco Enrico Trantino, i rappresentanti delle aziende 3Sun e Altea. Interverranno inoltre attraverso un videomessaggio il presidente del Gruppo PPE al Parlamento Europeo, Manfred Weber, e il segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani.

«Piedi ben piantati sul territorio e sguardo in avanti. Vogliamo promuovere – aggiunge Falcone – un confronto concreto sulle scelte necessarie per rendere la Sicilia e le nostre città più moderne, attrattive e competitive. Dalle infrastrutture all’innovazione, dalla formazione dei giovani alle opportunità per le imprese, l’obiettivo è costruire una visione di lungo periodo che collochi pienamente la Sicilia e le nostre città dentro le grandi dinamiche europee e mediterranee», conclude l’eurodeputato azzurro.