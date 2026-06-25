Caltanissetta, l’auto storica da corsa nissena Fiat 1100 Sport Tornatore esposta a Enna in ricordo del “Giro della Cravatta”

La Fiat 1100 Sport Tornatore, ideata e costruita a Caltanissetta 81 anni fa, nel 1945, dal meccanico e pilota Michele Tornatore, è l’oggetto più pregiato in esposizione dell’evento in ricordo del Giro della Cravatta, storica gara automobilistica che si svolgeva nel territorio di Enna a cavallo degli anni 40 e 50 del secolo scorso, mostra-evento che si terrà dal 24 al 28 giugno alla Galleria Civica in piazza Scelfo a Enna, organizzata dall’Accademia Pergusea.

La vettura del pilota nisseno Michele Tornatore era una Fiat 1100 Sport elaborata artigianalmente nel suo garage di Via Antonio Gramsci a Caltanissetta tra il 1944 e il 1945. Telaio e motore Fiat, ma carrozzeria autocostruita in alluminio insieme al lattoniere-carrozziere Diego Pugliese, con linee aerodinamiche e griglia frontale personalizzata.

L’auto portava il nome “Tornatore” come segno d’identità familiare e di orgoglio tecnico. Era una delle prime realizzazioni private siciliane a competere con vetture ufficiali o semi‑ufficiali, e oltre che alla Cravatta di Enna e alla Pirato-Enna, gareggiò negli anni ’40 in diversi Giri di Sicilia, e anche alla Tarega Florio, oltre che in altre gare in Sicilia.

La Cravatta di Enna era una gara di regolarità e velocità disputata negli anni Cinquanta, alla quale Michele Tornatore partecipò con la sua Fiat 1100 Sport, distinguendosi per la precisione di guida e l’affidabilità del mezzo, e diventando in quegli anni un beniamino del pubblico ennese, che in quel periodo non aveva molti piloti di gare automobilistiche.

Tornatore gareggiò anche alla gara Pirato-Enna, una competizione su percorso misto, con tratti collinari e curve impegnative, e la sua Fiat 110 sport barchetta si fece notare per la tenuta e la cura costruttiva, attirando l’attenzione degli appassionati locali.