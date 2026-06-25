Inner Wheel Club di Caltanissetta, passaggio della campana: Silvia Palmeri nuova presidente

IL 23 Giugno presso Villa Isabella si è svolta l’annuale cerimonia del passaggio della campana dell’Inner Wheel Club di Caltanissetta. Dopo avere illustrato l’attività svolta nell’anno in corso, la Presidente uscente, Nevilia Aquilina, non senza commozione, ha passato la guida di uno dei club service più attivi tra quelli che operano nel territorio di Caltanissetta, alla nuova Presidente Silvia Palmeri.

Al passaggio del collare erano presenti le cariche distrettuali dell’ Inner Wheel, prima fra tutte la governatrice, Maria Guarneri, e la segretaria Geraldine Stella Russo Alesi, le cariche dei club Inner Wheel di Piazza Armerina, Licata, Agrigento, Niscemi e Gela, nonché degli altri club service nisseni, Rotary, Rotaract, Interact , Lions e Soroptmist e le socie del club. Una cerimonia che nella ritualità dei segni tradizionali rinnova le promesse valoriali e di servizio che sono proprie di questo Club service, interamente al femminile, da oltre 40 anni presente sul territorio come coprotagonista della vita sociale della nostra città. Oltre alla Presidente è stato presentato l’organigramma per l’anno 2026/27, che sarà composto dalla Vice presidente, Giusy Scarantino , dalla segretaria, Chiara Dell’Utri Tornatore, dalla tesoriera Rita Narbone, dall’addetta stampa Renata Accardi, dall’addetta ai servizi internazionali, Laura Leto, dalle Consigliere Laura Labruzzo Lo Santo, Stella Maria Alaimo, Pina Adamo, Maria Carmela Sagone Cammarata, Aurora Petix, dalla responsabile Internet Daniela Licata, dalle delegate titolari e supplenti Geraldine Stella Russo Alesi, Giusy Granata Giordano e Annamaria Lachina Chiarelli ; è stata infine confermata la nomina di socio onorario di Salvatore Granata. Al termine della cerimonia la serata è culminata in una raffinata conviviale durante la quale gli ospiti hanno festeggiato l’anno trascorso fruttuosamente per il club, plaudendo altresì al programma per l’anno a venire che si inserisce, con i migliori auspici, nel solco della tradizione di servizio e valorizzazione del senso di amicizia del club Inner Wheel.