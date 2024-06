Trump: “Biden? Tutti i presidenti dovrebbero fare test cognitivi”

(Adnkronos) –

Joe Biden "non sa neanche dove diavolo si trova". Così Donald Trump, nel discorso pronunciato alla festa di compleanno per i suoi 78 anni organizzato da un suo fan club, "Club 47", con la partecipazione di migliaia di sostenitori a West Palm Beach, ha attaccato il presidente democratico mettendo ancora in dubbio le capacità mentali del democratico che compirà 82 anni subito dopo le elezioni. "Il nostro Paese viene distrutto da persone incompetenti, tutti i presidenti dovrebbero sottoporsi a test cognitivi", ha detto ancora l'ex presidente e candidato repubblicano alla Casa Bianca. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)