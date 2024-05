Zambito (Pd): “Importante finanziare progetti di screening come il Risp”

(Adnkronos) – "Il ministero e la Commissione hanno un ruolo fondamentale nella prevenzione perché devono fare in modo che i progetti di screening, che sono molto importanti e hanno riscosso molto successo arruolando molte persone, in Italia siano finanziati, manutenuti e implementati nel futuro”. Lo ha detto la senatrice del Pd Ylenia Zambito, segretaria della X Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), partecipando oggi a Roma all'evento 'Il polmone al centro della prevenzione: una realtà italiana', durante il quale è stato presentato bilancio del programma della Rete italiana di screening polmonare (Risp). "Quella del tumore al polmone – sottolinea Zambito – è una patologia molto subdola, che non dà segnali salvo quando è in stato molto avanzato. Dedicarsi agli screening è dunque fondamentale per poter prendere in tempo, nelle fasi iniziali, la malattia. Questo significa garantire un'opportunità di sopravvivenza maggiore a tutti i malati, oltre che far risparmiare allo Stato molto denaro, in termini di impegno del sistema sanitario nazionale, perché un malato al quarto stadio costa enormemente di più rispetto a un malato al primo stadio". Con riferimento al programma Risp, Zambito evidenzia che "il progetto ha importanza anche per la lotta contro il fumo perché, quando si entra in questi percorsi, la persona viene incentivata a smettere di fumare. Per queste ragioni, ritengo che sia un progetto di successo che vada supportato". —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)