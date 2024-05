Varese, maxi incidente tra 4 auto: un morto

(Adnkronos) – Un uomo è morto e tre persone sono rimaste gravemente ferite a seguito di un incidente avvenuto oggi pomeriggio a Luino, in provincia di Varese lungo la strada provinciale 61. Stando a quanto si apprende a causare l’incidente a catena, che ha coinvolto quattro auto, sarebbe stato un sorpasso in curva da parte di un veicolo che ha poi perso il controllo, finendo contro le altre vetture. Nell’impatto una delle auto è uscita di strada, finendo in un dirupo. All’interno viaggiavano quattro persone, tra cui il passeggero deceduto. In totale sono rimaste ferite sei persone: una donna di 40 anni, un uomo di 40, un 43enne, un 48enne, un 50enne e un 55enne. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti i carabinieri di Luino, i vigili del fuoco di Varese e la polizia locale. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)