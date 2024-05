Studenti pro Palestina, al via il corteo dentro La Sapienza: “Fuori la guerra dall’università”

(Adnkronos) – E’ partito il corteo degli studenti pro Palestina all’interno delll'università La Sapienza di Roma al grido ‘fuori la guerra dall’università’. Tra i cartelli issati le foto di Meloni, Schlein e Salvini con scritto ‘complici del genocidio’. La manifestazione si svolge in un'università blindata per la concomitanza della riunione del senato accademico e dell’assemblea convocata in contemporanea dagli studenti pro Palestina. Da giorni accampati con una quarantina di tende sul pratone dietro il Rettorato, gli studenti dei Collettivi chiedono lo stop alla collaborazione con gli atenei israeliani. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)