Sommatino. Pubblicato il bando per i Cantieri di Servizio: istanze entro le ore 12 del prossimo 14 giugno

SOMMATINO. L’amministrazione comunale ha reso noto che è stato pubblicato il Bando per la partecipazione ai CANTIERI DI SERVIZIO per il Comune di Sommatino. Dal Comune fanno sapere che, per qualsiasi informazione, ci si può rivolgere all’Ufficio Servizi Sociali dove si potranno ritirare i moduli da compilare.

Le domande devono essere presentate entro e non oltre le ore 12:00 del 14 Giugno 2024. Il sindaco Salvatore Letizia ha anche fatto sapere che i partecipanti ai cantieri di servizio potranno svolgere 30 ore mensili di lavoro per tre mesi e che quanti vi prenderanno parte dovranno avere un’età compresa tra i 18 e i 66 anni e 7 mesi non compiuti.