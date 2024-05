Serradifalco. Il sindaco annuncia che ad agosto per la Festa del Patrono ci sarà la Fiera con 5 spettacoli e oltre 50 stand

SERRADIFALCO. Per la prima volta Serradifalco, in occasione della festa del suo patrono San Leonardo Abate, avrà la sua Fiera nei giorni in cui ci saranno i tradizionali festeggiamenti. Una fiera che si annuncia di grandissimo richiamo per il grande pubblico.

Infatti saranno oltre 50 gli stand destinati a riempire via Cavalieri Di Vittorio Veneto, ma ci sarà spazio anche per la quarta edizione della Fiera dei Grani antichi e della pizza tradizionale, dopo di che, sempre nell’ambito dello stesso evento, sono previsti ben cinque spettacoli di artisti di fama in piazza Vittorio Emanuele a fare da prezioso contorno ad una Fiera di San Leonardo che si annuncia già come evento dell’anno.

Il sindaco Leonardo Burgio, nell’annunciare questa importante iniziativa, ha sottolineato che è veramente un grande onore poter organizzare una Fiera a questi livelli, ed ha ringraziato l’assessore Rosa Insalaco, ma anche il direttore Artistico del teatro “De Curtis” Vincenzo Volo.

Per quanto concerne gli spettacoli previsti, ci sarà quello dei Gemelli Diversi, mentre il 9 agosto ci sarà lo spettacolo di Emanuele Caponnetto. L’indomani invece si esibiranno i 46Th Street e Nicholas Deplano. L’11 agosto Ernesto Trapanese e Kaneba & Cirrone saranno i protagonisti di una serata esilarante, e infine il 12 agosto sarà la volta di Donatella Rettore con i suoi brani che l’hanno resa celebre al grande pubblico.