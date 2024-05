Serradifalco. Finanziati i lavori di recupero, restauro e consolidamento della facciata esterna della Chiesa Madre

SERRADIFALCO. Il sindaco Leonardo Burgio e l’assessore ai lavori pubblici Rosario Ristagno hanno annunciato alla cittadinanza che la Soprintendenza ai beni culturali dii Caltanissetta ha ottenuto il finanziamento dei lavori di recupero, restauro e consolidamento della facciata esterna della Chiesa Madre San Leonardo Abate.

Il finanziamento è stato di 287 mila euro e consentirà di ripristinare la facciata esterna della Chiesa Madre che ormai da anni presenta numerosi e diffusi scrostamenti della parte esterna. Il rifacimento del prospetto della storica chiesa serradifalchese andrà per altro ad integrare un altro non meno importante intervento che si sta effettuando all’interno della stessa chiesa e che riguarda i lavori di recupero, restauro e consolidamento statico-strutturale della chiesa San Leonardo Abate Navata e Presbiterio.

Pertanto, considerati anche questi interventi, nel momento in cui i lavori alla facciata esterna saranno conclusi, la Chiesa Madre tornerà decisamente alla sua bellezza originaria sia all’esterno che al suo interno. Tornando al finanziamento della facciata esterna, è stato l’assessorato regionale delle Infrastrutture a concedere le somme necessarie per rifare il prospetto della Chiesa. L’amministrazione comunale ha spiegato che il restyling della Chiesa Madre, che partirà a breve, è destinato a dare lustro alla comunità che ha sempre avuto in questa chiesa uno storico punto di riferimento.