Serradifalco. Conlusa la 9^ edizione del concorso musicale nazionale “Serradifalco Città della Musica”

SERRADIFALCO. Si è conclusa sabato 25 maggio al Teatro De Curtis la nona edizione del concorso musicale nazionale “Serradifalco Città della Musica”. L’evento è stato bandito ed organizzato dai docenti di strumento dell’Istituto Comprensivo “Filippo Puglisi” di Serradifalco di cui è dirigente la Prof.ssa Valeria Piera Rita Vella. Grande il successo di pubblico in un Teatro gremito durante la cerimonia di premiazione presentata dal prof. Michele Lacagnina.

La commissione, composta dagli insegnanti del corso ad indirizzo musicale di Serradifalco, Emanuele Anzalone, Sarah Mastrosimone, Michele Lacagnina e Pasquale Lalumia è stata presieduta dal maestro Antonino Enna docente di violino presso il Conservatorio di musica “A. Scarlatti” di Palermo.

Il concorso ha visto la partecipazione di ben undici orchestre e numerosi solisti e gruppi da camera che frequentano i percorsi musicali nelle scuole secondarie di primo grado e dei giovani musicisti. Per la prima volta ,in quanto espresso dal bando, il concorso ha visto la partecipazione di gruppi e formazioni della scuola primaria e secondaria di secondo grado.

Durante le giornate concorsuali sul palcoscenico del Teatro comunale “Antonio De Curtis” si sono esibiti più di 1200 giovani musicisti provenienti da ogni parte della Sicilia, in particolare hanno partecipato al concorso alunni delle scuole di Catania, Caltanissetta, San Cataldo, Castellana, Polizzi Generosa e Castellana Sicula, Palagonia, Agrigento, Favara, Siculiana, Grotte, Modica, Licata, Delia, S. Caterina Villarmosa, San Biagio Platani e Canicattì.

Nella Categoria dedicata alle orchestre il primo premio assoluto è stato assegnato all’ I.C. Sante Giuffrida di Catania, primo premio ex equo per la Scuola Carducci di San Cataldo e l’ I.C. Martin Luther King di Caltanissetta tutti vincitori di buoni spendibili per acquisto di materiale didattico e /o musicale.

Buoni anche per i primi premi assoluti conferiti ai partecipanti delle varie categorie: Farruggia Giorgia I.C. Roncalli di Grotte, Gulizia Emily I.C. Ponte di Palagonia, Spiaggia Andrea S.M Carducci di San Cataldo, Gruppo flauti dolci I.C. Falcone Borsellino di Favara, la piccola violinista Staropoli Chiara e l’oboista Insalaco Carla nella categoria giovani musicisti.

La serata si è conclusa con la consegna delle targhe personalizzate per tutte le Orchestre smim partecipanti e con l’applauditissima esibizione del gruppo formato dai piccoli musicisti della scuola primaria ,plesso di Delia, dell’ I.C. Di Maria di Sommatino/Delia.

Ringraziamenti per lo staff formato dai ragazzi dell’Istituto Puglisi coadiuvati dal docente Marcello Frattallone che hanno curato l’accoglienza e la logistica, per il sindaco Leonardo Burgio , per il Direttore Artistico del teatro De Curtis Vincenzo Volo e per Piera Iannello responsabile della Pro loco di Serradifalco