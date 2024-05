Roland Garros, il programma di oggi: dieci gli italiani in campo

(Adnkronos) – Quinta giornata oggi, giovedì 30 maggio, del Roland Garros 2024. Ad eccezione di Jannik Sinner, che ha avuto a disposizione il tetto del centrale, sono dieci gli italiani in campo per un giorno congestionato da un programma che prevede il recupero dei match del secondo turno del tabellone maschile e femminile che ieri non si sono potuti disputare a causa della pioggia. In attesa di notizie confortanti sul fronte meteo l'unico azzurro certo di giocare è Lorenzo Musetti che sul Centrale, in sessione serale, affronterà l’idolo di casa, Gael Monfils. Verrà poi recuperate la sfida di ieri tra Matteo Arnaldi contro il francese Alexandre Muller e, sempre sul campo 6, quella tra Jasmine Paolini contro l’americana Hailey Baptiste. Si recuperano anche le sfide di Lorenzo Sonego con Zhizhen Zhang) e, nel primo pomeriggio, quella tra Luciano Darderi contro l'olandese Tallon Griekspoor. In campo anche le azzurre Elisabetta Cocciaretto e Sara Errani rispettivamente contro la spagnola Bucsa e la statunitense Navarro Saranno di scena poi Giulio Zeppieri contro l’australiano Thanasi Kokkinakis, Flavio Cobolli che sul campo-14 affronterà il danese Holger Rune e Fabio Fognini contro Tommy Paul. Tantissimi big impegnati oggi, tra cui Novak Djokovic che sfida lo spagnolo Carballes Baena: in caso di ko, regalerebbe la prima posizione del ranking a Jannik Sinner. I match sarà poissibile seguirli in diretta tv su Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now e DAZN. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)