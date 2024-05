Riesi, il 22 maggio lutto cittadino per la tragica scomparsa di Placido Gliozzo

RIESI. Il sindaco Salvatore Sardella ha proclamato per la giornata del 22 maggio il lutto cittadino per la tragica scomparsa di Placido Gliozzo (detto Dino), il riesino morto nel tragico incidente stradale alle porte di Riesi.

L’amministrazione comunale, a nome di tutta la comunità riesina, ha inteso stringersi alle famiglie Gliozzo – Riccobene per il grave lutto che le ha colpite a seguito di un tragico incidente stradale, in cui ha perso la vita il loro caro Placido Gliozzo Placido, commerciante di 55 anni.

Il sindaco, pertanto, in segno di cordoglio per la drammatica scomparsa del concittadino, ha proclamato il lutto cittadino per il 22 maggio data nella quale saranno celebrati i funerali. Le bandiere saranno esposte a mezz’asta negli edifici comunali e negli enti pubblici, e saranno sospese iniziative e attività previste in pubblica piazza.